Тюменцам расскажут об эклектике в архитектуре
Фото: Министерство культуры РФ
Тюменцы сделают фасад здания из бумаги по принципам эклектики
Эклектика в современном мире станет темой встречи, которая в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 20 июля.
Интерактивную лекцию проведет студент-архитектор, куратор фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Владимир Скалдин. Он расскажет об истории и развитии эклектического направления. Участниками встречи обсудят влияние местной культуры на новейшую архитектуру и сделают макет фасада здания из бумаги и подручных материалов, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".