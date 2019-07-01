Тюменцам расскажут об эклектике в архитектуре

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Тюменцы сделают фасад здания из бумаги по принципам эклектики

Эклектика в современном мире станет темой встречи, которая в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 20 июля.

Интерактивную лекцию проведет студент-архитектор, куратор фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Владимир Скалдин. Он расскажет об истории и развитии эклектического направления. Участниками встречи обсудят влияние местной культуры на новейшую архитектуру и сделают макет фасада здания из бумаги и подручных материалов, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".