В окрестностях тюменских дач поселились осторожные лесные голуби

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В окрестностях одного из тюменских дачных кооперативов на Андреевском озере нынешним летом поселилась пара лесных голубей вяхирей.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" очевидцы, уже на рассвете вяхирь будит дачников очень своеобразными характерными звуками. "Они, конечно, напоминают воркование домашних голубей, но можно принять и за голос филина, особенно по вечерам", - рассказал дачник Геннадий.

Вяхирь, как пояснили орнитологи, – птица для тюменских лесов не редкая. Но вот то, что она поселилась рядом с человеческим жильем - действительно, уникальный случай. Дикому лесному голубю, по рассказам специалистов, больше по нраву тишина.

Из-за того, что в России развивается пеший и автомобильный туризм, голуби покидают привычные места обитания. Они почти перестали селиться в пригородных лесах, посещаемых грибниками. А здесь поселились в зеленой зоне в окружении довольно шумного племени тюменских дачников.

Но только стихнут дневные дачные шумы, окрестности кооператива снова оглашают почти органные голоса прекрасных птиц, которых в народе любовно называют витютень. "Они действительно красавцы, - рассказал Геннадий, которому посчастливилось увидеть осторожную птицу. - Серо-голубоватое оперение. На груди чуть красноватое, на шее – с зеленоватым металлическим отливом. Когда птица летит, виднеются красивые белые полосы, пересекающие крылья поперек".

У вяхиря довольно широкий ареал распространения. Он обитает практически во всей Европе, кроме северных районов. В Сибири птица не живет круглогодично, на время холодов, улетая в теплые края.