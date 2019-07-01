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Тюменские школьники и педагоги освоят основы проектирования

Общество, 18:49 13 июля 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательный курс "Высшая проектная школа" стартует в пространстве "Точка кипения" 15 июля.

Тюменские подростки и учителя будут совместно обучаться основам научного и социального проектирования, а также разработают идею, которую презентуют экспертам.

В течение 6 дней участники посетят 8 лекций и 4 мастер-класса, которые помогут научиться активно проявлять себя, поэтапно знакомиться с современной картиной проектирования, узнать основы целеполагания, самопрезентации, публичных выступлений, тимбилдинга.

Финальным событием станет кейс-чемпионат 20 июля, на котором пройдет публичная защита проектов. Оценивать работу ребят будут представители мультицентра "Моя территория", центра молодежного инновационного творчества, департамента общественных связей и студенческого совета. Тюменцы получат обратную связь, после чего их инициативы будут дорабатываться с экспертами для дальнейшего участия в проектных соревнованиях, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Стать участником проекта можно, зарегистрировавшись по ссылке.

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