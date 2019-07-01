Социальные некоммерческие организации Тюмени переходят на международное сотрудничество

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Более 40 некоммерческих организаций Тюмени стали участниками круглого стола по созданию проектов по взаимодействию гражданского сектора региона со странами Центральной Азии 12 июля, сообщает комиссия по поддержке социально ориентированных НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Важность диалога, прошедшего на мероприятии, подчеркнул директор экспертного клуба "Урал-Евразия" Константин Погорельский. "Взаимодействие организаций, представляющих гражданское общество в регионах России и странах Центральной Азии не очень большое, хотя заинтересованность населения, органов власти и представителей бизнеса огромна. Даже программы поддержки такого рода проектов испытывают дефицит интересных, практичных предложений", - отметил он.

Одним из таких практичных решений стало поддержание участниками круглого стола предложения общественников из Костаная о совместной работе по очистке реки Тобол, которая протекает и по территории Тюменской области, и по территории Казахстана. Руководитель АНО "Тюменский дом фотографии" Сергей Фирцев выразил желание принять участие в проекте развития международного экологического волонтерства. Наработки тюменцев после соответствующих изменений под проект костанайцев помогут эффективно решить задачу. Виктория Бондарь из Фонда экологии человека "Земляне" предложила экспертную поддержку этому проекту.

Отдельно был затронут вопрос празднования 75 годовщины Дня Победы. В рамках работы были отмечены точки соприкосновения, в которых организаторы движения "Бессмертный полк" могут сотрудничать с движением "Вахта памяти" из Алматы.

Подводя итоги работы, руководитель Альянса социально-ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер отметил высокую продуктивность встречи и предложил механизм консолидации и реализации новых идей и проектов.