16 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Реализация реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области".

В Тюмени на стадионе средней школы № 40 (ул. Профсоюзная, 46) пройдут соревнования по выполнению нормативов ГТО.

Этот день в истории:

В 1643 году экспедиция голландского мореплавателя де Фриза открыла о. Сахалин.

В 1918 году в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева расстрелян последний русский царь Николай II и вся его семья.

В 1925 году был совершен первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" конструкции Н.В. Фомина.

В 1896 году первый русский автомобиль был представлен публике на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде.