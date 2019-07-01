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Участники летней спартакиады сыграют в футбол и сдадут нормы ГТО

Общество, 09:46 16 июля 2019

департамента по спорту и молодежной политике | Фото: департамента по спорту и молодежной политике

Более 30 команд примут участие в спартакиаде детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Тюмени, которая пройдет 16-17 июля, сообщает городской многопрофильный центр.

16 июля на стадионе средней школы № 40 Тюмени (ул. Профсоюзная, 46) пройдут соревнования по выполнению нормативов ВФСК "ГТО".

17 июля на стадионе ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) пройдут соревнования по мини-футболу и "Перестрелке".

По итогам соревнований определятся команды-победители в каждом виде спорта и в личном зачете в соревнованиях по выполнению нормативов ГТО.

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# ГТО , летние лагеря , футбол

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