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Более пятидесяти километров железнодорожных путей отремонтировали в Тюменской области

Общество, 14:32 16 июля 2019

официальная группа РЖД "Вконтакте" | Фото: официальная группа РЖД "Вконтакте"

Более 55 км путей обновлено в тюменском регионе Свердловской магистрали с начала сезона ремонтно-путевых работ. Уложено 36 км современного бесстыкового пути на железобетонном основании, получившем название бархатный, сообщает Тюменское отделение СвЖД.

Заменены на новые 25 км рельсов и 14 стрелочных переводов. Кроме того, комплексами путевых машин выполнена планово-предупредительная выправка 98 км пути. В летней ремонтной кампании задействованы две путевые машинные станции и более 30 единиц высокопроизводительной техники и мобильные механизированные комплексы.

Основные силы были направлены на обновление Камышловского, Ишимского и Тобольского участков с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов.

Одновременно с путевыми работами идет модернизация железнодорожных переездов. В 2019 году на 10 переездах тюменского региона СвЖД будет заменен настил и уложено резинокордовое покрытие; на двух переездах улучшится освещение, на восьми – проведена модернизация устройств заграждения.

Всего в 2019 году планируется обновить 170 км путей, заменить 39 стрелочных переводов. Работы продлятся до конца ноября 2019 года.

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# железнодорожные пути , ремонт , СвЖД

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