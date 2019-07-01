Более трех тысяч контейнерных площадок построят в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 665 контейнерных площадок построят в Тюменской области к началу осени, 362 из них – в Тюмени. Об этом сообщила директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на пресс-конференции по реализации реформы в области обращения с ТКО, которая прошла в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 16 июля.

"В мае на их создание было выделено из бюджета двести восемьдесят девять миллионов рублей. В ближайшие два года дополнительные контейнерные площадки будут оборудованы во всех населенных пунктах в том количестве, которое требуется по расчетам. Кроме контейнеров на площадках в сельской местности для удобства жителей установят бункеры", - сообщила Жанна Злобина.

По словам генерального директора ООО "ТЭО" Константина Фрумкина, организация сбора отходов по всей территории региона - главная задача и регионального оператора, и правительства области в новой системе утилизации ТКО.

"До реформы в половине небольших населенных пунктов области сбора мусора не было. С начала действия новой схемы поступление отходов на полигоны увеличилось на двадцать процентов, несложно догадаться, где они скапливались раньше", - сказал Константин Фрумкин.

По словам руководителя регионального оператора, новой услугой пользуются 1 тыс. 147 населенных пунктов – это все города и 20 муниципальных районов. В июле услугу по сбору отходов начали получать жители нескольких отдаленных населенных пунктов в Аромашевском, Тобольском и Вагайском районах.

К началу действия новой схемы обращения с ТКО в области насчитывалось около 13 тыс. контейнеров. Только нормативная потребность в целом по региону составляет более 32 тыс. Региональный оператор закупил и установил 7 тыс. 100 контейнеров в разных населенных пунктах. До конца августа поступят еще около 2 тыс. контейнеров. Из них около половины установят в областном центре, остальные распределят в Ишим, Тобольск, Ишимский, Тюменский, Сладковский и Сорокинский районы.

Региональный оператор реализует не только схему утилизации отходов - от сбора до захоронения, но и контролирует стихийное накопление мусора. З8 мест несанкционированного размещения отходов выявило ООО "ТЭО" с начала года. 11 собственников уже выполнили требования по ликвидации новых свалок, по шести работа ведется, информация по 21 несанкционированной свалке направлена в соответствующие органы.

Ирина Кургузова