17 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени начнется акция "Область надежды, которую домом зовем". Все желающие смогут исполнить песни о родном крае.

В Тюмени активисты благоустроят большой зеленый массив между улицей 30 лет Победы и Транссибирской железнодорожной магистралью.

В Тюмени в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) в 10 часов начнется беседа-обсуждение "Семья – это то, что с тобою всегда".

В Тюмени в 12 часов начнется открытие II Тюменского фестиваля садов ASTRAGARDEN.

В Тюмени в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 16 часов 30 минут начнется театрализованная программа "Театра мир откроет нам свои кулисы...".

В Тюмени на стадионе спортшколы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) пройдут соревнования по мини-футболу и "Перестрелке".

В Тюменском районе, д. Криводаново, район санатория "Красная гвоздика" продолжится областной туристический фестиваль "Робинзонада-2019" среди людей с ОВЗ.

Этот день в истории:

В 1775 году в США открыт первый в мире военный госпиталь.

В 1918 году протяженность Западного фронта достигла рекордной для Первой мировой войны длины — 856 км.

В 1942 году началась Сталинградская битва.

В 1962 – советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" впервые в истории подводного флота достигла Северного полюса.

В 1964 году поселок Нефтеюганск Сургутского района получил статус рабочего поселка, с 16 октября 1967 года - город окружного подчинения.