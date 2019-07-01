Несанкционированные свалки в Тюменской области ликвидируют с опережением плана

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несанкционированные свалки в Тюменской области ликвидируют с большим опережением плана. Об этом сообщила директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 16 июля.

468 несанкционированных свалок предполагалось ликвидировать и рекультивировать до 2021 года. Из бюджета выделены средства на ликвидацию 435. Все работы по ним буду выполнены до конца года.

"Это составляет более восьмидесяти процентов. Такое опережение плана позволит нам уже в 2021-2022 годах убирать санкционированные свалки, свалки, расположенные на землях лесного фонда. С учетом темпов все свалки, внесенные в территориальную схему, что мы предусматривали ликвидировать за десять лет, думаю, сможем за пять", - поделилась мнением Жанна Злобина.

Более подробно она рассказала о ликвидации двух крупных свалок, находящихся в черте города Тюмени.

Проект ликвидации свалки в районе деревни Посоховой проходит повторную государственную экологическую экспертизу. "Специалисты доработали проект с учетом замечаний первой экспертизы. После положительного заключения от Росприроднадзора в конце августа мы планируем начать подготовительные работы. Их можно проводить и в зимнее время. Непосредственная рекультивация – покрытие саркофагом, отведение газов - должна начаться в 2020-2021 годах, необходимые средства уже заложены в областной бюджет", - пояснила Жанна Злобина.

Свалка на 9-м км Велижанского тракта (ранее полигон компании "Ваш выбор") вошла в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". Техническое задание готово, до конца июля проведут торги на проведение инженерно-изыскательных работ и подготовку проектно-сметной документации. На ликвидацию этого объекта накопленного экологического ущерба предусмотрено предоставление 109 млн рублей субсидии из федерального бюджета в региональный в 2020 году.

Ирина Кургузова