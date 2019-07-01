Уральский НОЦ поддержат Росатом и "Алмаз-Антей"

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Создание Научно-образовательного центра на базе Уральского федерального университета поддержат госкорпорация "Росатом" и акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УФО.

Ранее, по инициативе полпреда Николая Цуканова была создана межрегиональная рабочая группа по созданию НОЦ мирового уровня. Под руководством председателя УрО РАН, академика Валерия Чарушина разработана единая концепция НОЦ с рабочим названием "Передовые промышленные технологии". В документе собраны проекты в области робототехники, сенсорики, переработки отходов, энергетики (в основном - Свердловская область), ракетной техники (Челябинская область), новые материалы для медицины (совместный проект Свердловской и Курганской областей – разработка новых биосовместимых имплантов – партнер Центр им.Илизарова).

"В рамках своей деятельности участники НОЦ будут решать научные проблемы, что должно содействовать развитию субъектов Российской Федерации и способно принести существенный экономический эффект на горизонте 5 – 10 лет. Это задача, которую мы перед собой поставили, и ее решение стоит того, чтобы приложить к этому максимальные усилия",- отметил полпред.

В ходе десятой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 состоялось торжественное подписание губернаторами трех регионов соглашения о сотрудничестве между правительствами Свердловской, Челябинской области и Курганской областей.

Подписание трехстороннего соглашения между субъектами УФО стало ключевым шагом к подаче заявки в 2020 году по создание НОЦ на конкурс Минобрнауки России, которая будет сделана от Свердловской области при поддержке Челябинской и Курганской областей. При этом создание основных органов управления НОЦ и механизмов финансирования проектов планируется завершить в 2019 году.