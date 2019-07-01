  • 17 июля 201917.07.2019среда
  • USD62,8129
    EUR70,6771
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер западный

Соки и газированные напитки могут вызывать онкологию, утверждают врачи

Общество, 17:16 17 июля 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Сок и газированные напитки даже в небольших количествах могут привести к развитию онкологических заболеваний, выяснили французские врачи. Результаты исследования опубликованы на сайте British Medical Journal, передает РИА Новости.

В научной работе применялись данные более 100 тыс. французских граждан, средний возраст которых составлял 42 года. Участникам исследования задавали вопросах об их рационе питания, при расчетах также учитывались такие факторы, как возраст, пол, образование, заболеваемость раком у родственников, физическая активность и наличие вредных привычек, в частности, курения.

В результате врачи выявили связь между употреблением 100 миллилитров сахаросодержащего напитка, включая стопроцентный фруктовый сок, и повышением риска развития онкологического заболевания на 18%, а рака груди — на 22%. Однако исследователи не обнаружили явной закономерности между риском развития рака и употреблением подслащенных напитков.

Кроме того, врачи признали, что им не удалось выяснить, является ли какая-то другая скрытая проблема со здоровьем причиной развития онкологии. По их словам, необходимо провести широкомасштабное исследование.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследования , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 17.07.2019Тюменский сельхозотряд признан лучшим по итогам проекта "Гигант"
17:16 17.07.2019Соки и газированные напитки могут вызывать онкологию, утверждают врачи
17:05 17.07.2019Соревнования рыбаков и хозяек прошли в Заводоуковском городском округе
16:54 17.07.2019Депутаты Госдумы запретили коллекторам взимать долги за услуги ЖКХ