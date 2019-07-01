Соки и газированные напитки могут вызывать онкологию, утверждают врачи

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Сок и газированные напитки даже в небольших количествах могут привести к развитию онкологических заболеваний, выяснили французские врачи. Результаты исследования опубликованы на сайте British Medical Journal, передает РИА Новости.

В научной работе применялись данные более 100 тыс. французских граждан, средний возраст которых составлял 42 года. Участникам исследования задавали вопросах об их рационе питания, при расчетах также учитывались такие факторы, как возраст, пол, образование, заболеваемость раком у родственников, физическая активность и наличие вредных привычек, в частности, курения.

В результате врачи выявили связь между употреблением 100 миллилитров сахаросодержащего напитка, включая стопроцентный фруктовый сок, и повышением риска развития онкологического заболевания на 18%, а рака груди — на 22%. Однако исследователи не обнаружили явной закономерности между риском развития рака и употреблением подслащенных напитков.

Кроме того, врачи признали, что им не удалось выяснить, является ли какая-то другая скрытая проблема со здоровьем причиной развития онкологии. По их словам, необходимо провести широкомасштабное исследование.