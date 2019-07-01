18 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная празднованию дня города.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Статистика пожаров в первой половине 2019 года. Промежуточные итоги профилактической работы в детских пришкольных и загородных лагерях. Купальный сезон 2019: первые итоги".

В Тюмени в 10 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов начнется краеведческий час "Необычные памятники Тюмени".

В Тюмени в 14 часов 30 минут начнется пресс-тур для журналистов в микрорайон Плеханово по применению инновационного материала, разработанного выпускником тюменского технопарка компанией "СибСтрой-Экология" при строительстве дорожного полотна.

В Тюмени в 16 часов 30 минутв центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется виртуальный сити-квест "Тайны старого города".

Этот день в истории:

В 1870 году в России издан циркуляр о мерах предупреждения забастовок, губернаторы получили разрешение высылать зачинщиков в отдаленные губернии.

В 1872 году в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования при выборах в парламент.

В 1925 году в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.

В 1932 году родился русский советский поэт Евгений Евтушенко.

В 1942 году по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград.

В 1954 году постановлением Совета Министров СССР введено совместное обучение в школах Москвы, Ленинграда и других городов. До этого школы делились на мужские и женские.