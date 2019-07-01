Рекорды, салюты и не только: как отпразднуют день города в Тюмени

| Фото: из архива портала "Тюмень-наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень-наш дом"

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Около 20 праздничных площадок откроется в областной столице в день города 27 июля. Жителей и гостей Тюмени ожидают многочисленные культурные и интеллектуальные события, состязания и гастрономические открытия, сообщила директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

Главной точкой притяжения в этот день станет площадь 400-летия Тюмени, где с 12 до 23 часов развернется площадка "Тюмень - город наших побед!".

Торжественную церемонию открытия праздника предварит церемония передачи символа "Ключ от города", который от городской администрации пронесут по основным улицам Тюмени.

"Ключом мы заведем часы с обратным отсчетом до юбилея Тюменской области. Мы дадим старт арт-резиденции "Время наших побед". Праздник не ограничится 27 июля, он продолжится до 17 августа. На площадке планируется установить массовый рекорд, пройдут различные мастер-классы, флешмобы", - рассказала директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.

На площади 400-летия Тюмени гостей ждут на гастрономический фестиваль "Кушать подано", битву оркестров, разнообразные интерактивные площадки. Здесь же пройдет фестиваль уличных театров "Сны улиц".

"Сны улиц" осваивает новые локации. На днях к нам приедут немецкие участники, в течение недели мы подготовим номер, который откроет наш фестиваль на площади 400-летия Тюмени. В день города программу представят международные коллективы - Loko Brusko из Аргентины, Residual Gurus из Испании, очень известный коллектив из Самары. Завершит действо спектакль "Мимикрии" Мумий-land. В этом году мы его доработали и расширили", - рассказала художественный руководитель МТЦ "Космос", художник Молодежного театра "Мимикрия" Мария Хайбуллина.

В 20 часов 30 минут тюменцев пригласят на фестиваль уличного кино.

"Зрители увидят 10 короткометражек молодых режиссеров, отобранных в масштабах страны. Вход бесплатный. Компания Tele2 организует высокоскоростной доступ 4G интернета, фильмы можно посмотреть на большом экране, всем будет комфортно. Зрители проголосуют за фильмы светом или камерой телефонов", - рассказала коммерческий директор Tele2 в Тюменской, Курганской областях Юлия Перцева.

Завершится праздник на набережной Туры в 23 часа феерверком "Фантазия огня".

Расписание всех событий, которые пройдут в Тюмени 27 июля, доступно здесь.

| Фото: www.dengoroda72.ru | Фото: www.dengoroda72.ru

Татьяна Ковалева