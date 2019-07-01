19 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе в 16 часов на территории индустриального парка "Боровский" начнется открытие завода ООО "Окейч".

В Тюменском районе в п. Винзили (ул. Дружбы, 1) в 17 часов откроется Дворец культуры.

В Казанском районе пройдет семейный квест "Цветик-семицветик" для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 18 часов начнется мастер-класс по танцам в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

В Тюмени в 21 час в МТЦ "Космос" начнется награждение победителей проекта "Снять за 72 часа".

Этот день в истории:

1814 - английский мореплаватель Мэтью Флайндерз впервые назвал зеленый континент Австралией.

1905 - в Российской империи начата разработка проекта Конституции.

1918 - в РСФСР вступила в действие первая советская Конституция.

1920 - в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

1924 - вышел первый номер "Красный спорт", затем переименованный в "Советский спорт".

1946 - прошла первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

1952 - президент Финляндии Юхо Паасикиви открыл в Хельсинки XV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены.

1980 - в Москве открылись XX Олимпийские игры.

2003 - первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.