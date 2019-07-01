  • 18 июля 201918.07.2019четверг
  • USD62,9451
    EUR70,5552
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер южный

МЧС: владельцы тюменского общепита халатно относятся к пожарной безопасности

Общество, 19:07 18 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять случаев пожаров по причине возгорания жировых отложений в системах вентиляции на объектах общепита зафиксировано с начала 2019 года в Тюмени.

Об этом рассказал начальник отдела дознания по пожарам и административной практике ГУ МЧС России по Тюменской области Григорий Горбачев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

В качестве примеров он назвал происшествия в кафе на ул. Баумана 28 мая и на ул. Республики 27 июня. Такие ситуации возникают из-за того, что руководители организаций общепита игнорируют требования противопожарного режима, где указана обязанность по очистке систем вентиляции от жировых отношений. Все виновники привлечены к административной ответственности.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , общепит , пожар , противопожарные меры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 18.07.2019МЧС: владельцы тюменского общепита халатно относятся к пожарной безопасности
18:59 18.07.2019Ямальские подростки работают операторами ЭВМ и культорганизаторами
18:48 18.07.2019Вышел первый трейлер сериала "Обитель"
18:37 18.07.2019Президентская библиотека опубликовала неизвестные факты гибели царской семьи