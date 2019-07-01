МЧС: владельцы тюменского общепита халатно относятся к пожарной безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять случаев пожаров по причине возгорания жировых отложений в системах вентиляции на объектах общепита зафиксировано с начала 2019 года в Тюмени.

Об этом рассказал начальник отдела дознания по пожарам и административной практике ГУ МЧС России по Тюменской области Григорий Горбачев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

В качестве примеров он назвал происшествия в кафе на ул. Баумана 28 мая и на ул. Республики 27 июня. Такие ситуации возникают из-за того, что руководители организаций общепита игнорируют требования противопожарного режима, где указана обязанность по очистке систем вентиляции от жировых отношений. Все виновники привлечены к административной ответственности.

Дарья Казакова