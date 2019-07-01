Фрегат "Адмирал Макаров" и комплекс "Утес" провели учебные стрельбы в Черном море

| Фото: телеканала "Звезда" | Фото: телеканала "Звезда"

Видеозапись с учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".

Стрельба по кораблю велась двумя ракетами-мишенями "Прогресс". В свою очередь, экипажу фрегата "Адмирал Макаров" необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету и уничтожить ее ракетами зенитного ракетного комплекса "Штиль".

Ракеты-мишени, выпущенные из "Утеса", были сбиты в воздухе ракетным вооружением фрегата Черноморского флота.

| Фото: телеканала "Звезда" | Фото: телеканала "Звезда"

"По замыслу учения личному составу комплекса "Утес" была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие", - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

https://youtu.be/S7NDdPKQMEA