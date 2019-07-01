В Тюменской области за лето утонули семь человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь человек погибли на воде в Тюменской области с начала летнего сезона 1 июня. Среди них шесть купальщиков и один рыбак.

Об этом рассказал начальник государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информагентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Основные причины гибели людей на воде - купание в необорудованных местах и нарушение правил безопасности на рыбалке. По словам спасателя, за аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 14 случаев утопления.

Во всех муниципалитетах региона проводятся профилактические акции, направленные на обеспечение безопасности на воде, усилена информационная работа.

Всего в Тюменской области сотрудники МЧС провели освидетельствование 13 пляжей, из которых шесть - пляжи детских оздоровительных лагерей. Тюменцы могут отдыхать на трех пляжах Верхнего Бора и на пруду Лесном. Инспекторы ГИМС вместе с полицейскими и сотрудниками департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени патрулируют особо опасные места для купальщиков - это озеро Круглое, Заречные микрорайоны и Тура.

Дарья Казакова