20 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут на полигоне "ТВВИКУ "Андреевский", (г. Тюмень, ул. Ратная 1) начнется II этап II Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2019.

В Тюмени в 8 часов 45 минут стартует полумарафон "Стальной характер – Автоград".

В Тюмени с 9 до 15 часов во всех поликлиниках города пройдет акция "Доктор с вами", посвященная профилактики онкологии.

В Тюмени в 12 часов от музея "Ретро-техники им. В.В. Михайлова" (ул.Велижанская, 69) начнется ралли классических автомобилей "ОлдМоторс" 2019.

В Тюмени в 15 часов у информационно-библиотечного центра для молодежи пройдет летний практикум "Люди в городе Т.".

В с. Исетское в 11 часов начнется областной национальный казахский праздник "Курултай".

В Заводоуковске в спорткомплексе "Сосновый бор" пройдет Кубок Тюменской области по биатлону среди девушек и юношей.

В Ялуторовске в 14 часов в Ялуторовском остроге начнется фестиваль-ярмарка "Квасной пир на весь мир".

В Омутинском районе в Шабановской роще начнется фестиваль семейных ценностей "Корни".

В Тобольске с 11 часов на территории школы №17 (микрорайон 7а) пройдет акция "ЭКО-точка".

Этот день в истории:

В 1534 году в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

В 1882 году состоялся первый пробный полет самолета А.Ф. Можайского.

В 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация - FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

В 1969 году "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

В 1976 году проведены первые исследования на поверхности Марса.

В 1987 году Пол Маккартни приступил к записи нового альбома "Снова в СССР", который был выпущен только в Советском Союзе.

В 1994 году на базе Гуманитарной академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооруженных сил Российской Федерации.