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21 июля - события дня

Общество, 18:00 20 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в Доме культуры "Строитель" начнется концертная программа "Тюмень – вчера, сегодня завтра", посвященная дню города и юбилею Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов на площади 400-летия Тюмени начнется концертно-танцевальная программа "Музыкальное лето".

В Тюмени в 13 часов на ипподроме (ул.Клары Цеткин, 59) состоится розыгрыш Больших Орловских призов для лошадей орловской рысистой породы.

Этот день в истории:

В 356 году до н. э. грек Герострат, чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской.

В 1904 году завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января 1905 года.

В 1906 году Петр Столыпин назначен главой правительства России.

В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета Apollo 11 вышли на поверхность Луны.

В 2007 году издана седьмая книга о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.

В 2010 году совершена диверсия на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия). Повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.

В 2011 году завершился последний полет шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".

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