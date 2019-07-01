Николай Цуканов: профессия металлурга - одна из самых почетных и уважаемых

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Профессия металлурга на протяжении веков была одной из самых почетных и уважаемых. Металлургия во многом создала современную цивилизацию, помогла человеку покорить океан, воздушное пространство и космос, добиться высокого качества жизни.

Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов, поздравляя жителей Уральского федерального округа с Днем металлурга.

По словам полпреда, в истории российской металлургии Урал сыграл особую роль. Именно здесь в эпоху петровских реформ родилась металлургическая отрасль России как индустриальное производство. Позднее, в 20-30-е годы XX века уральский регион стал центром создания современной угольно-металлургической базы государства. Это позволило стране провести индустриализацию, выстоять в Великой Отечественной войне, провести послевоенное восстановление и стать мировой сверхдержавой.

В настоящее время уральская металлургия переживает второе рождение. Модернизируются существующие предприятия, открываются новые производства, внедряются инновационные технологии. Большая работа проводится по снижению вредных выбросов и улучшению экологической обстановки в металлургических центрах.

"Однако будущее металлургии определяет не только техника, но прежде всего человек. Металлург – не просто профессия, а состояние души. В этой отрасли работают мужественные, сильные духом и преданные своему делу люди. Они так же надежны, как металл, который плавят. На металлургов всегда можно положиться, они не раз доказывали это своим талантом и трудом! Хочу пожелать работникам металлургической отрасли благополучия, крепкого здоровья и трудовых успехов! Страна надеется на вас, и, уверен, вы не подведете!", - подчеркнул Н