22 июля - события дня
В Тюмени в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется первенство России по боксу.
В Тюмени в 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется танцевальная программа "Давай пожмем друг другу руки!", посвященная дню города.
В Тюмени в 18 часов 30 минут начнется Dance Walking Тюмень - танцевальная прогулка по городу.
В Тюмени проходит бесплатный онлайн-проект "Школа ранней помощи", которую реализует учебно-практический центр "Эксперт". Желающие могут присоединиться и получить необходимые знания, пройдя регистрацию на портале www.expert-tmn.ru.
В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева работает книжно-иллюстративная выставка "Тюменская область: страницы истории".
В Тюмени проходит "Арт-лаборатория по уличному театру для российских немцев", которую проводит Международный союз немецкой культуры совместно с театром "Мимикрия" при поддержке Гёте института.
Этот день в истории:
В 1881 году в Нижнем Новгороде открыта первая телефонная сеть в Российской империи.
В 1910 году при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.
В 1941 году начался первый авианалет германских люфтваффе на Москву.
В 1951 году родился Олег Газманов, российский эстрадный певец, поэт и композитор.
В 1958 году умер Михаил Зощенко, русский писатель.
В 1961 году родилась Ирина Розанова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, народная артистка России.
В 1959 году состоялся первый полет самолета "Ан-10".
В 1995 году американские астрономы Ален Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету.
В 2011 году произошли теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства восемь человек погибли, десятки ранены. В результате нападения Брейвика на молодежный лагерь на острове Утёйа погибли 68 и десятки получили ранения.