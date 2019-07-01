22 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется первенство России по боксу.

В Тюмени в 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется танцевальная программа "Давай пожмем друг другу руки!", посвященная дню города.

В Тюмени в 18 часов 30 минут начнется Dance Walking Тюмень - танцевальная прогулка по городу.

В Тюмени проходит бесплатный онлайн-проект "Школа ранней помощи", которую реализует учебно-практический центр "Эксперт". Желающие могут присоединиться и получить необходимые знания, пройдя регистрацию на портале www.expert-tmn.ru.

В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева работает книжно-иллюстративная выставка "Тюменская область: страницы истории".

В Тюмени проходит "Арт-лаборатория по уличному театру для российских немцев", которую проводит Международный союз немецкой культуры совместно с театром "Мимикрия" при поддержке Гёте института.

Этот день в истории:

В 1881 году в Нижнем Новгороде открыта первая телефонная сеть в Российской империи.

В 1910 году при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.

В 1941 году начался первый авианалет германских люфтваффе на Москву.

В 1951 году родился Олег Газманов, российский эстрадный певец, поэт и композитор.

В 1958 году умер Михаил Зощенко, русский писатель.

В 1961 году родилась Ирина Розанова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, народная артистка России.

В 1959 году состоялся первый полет самолета "Ан-10".

В 1995 году американские астрономы Ален Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету.

В 2011 году произошли теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства восемь человек погибли, десятки ранены. В результате нападения Брейвика на молодежный лагерь на острове Утёйа погибли 68 и десятки получили ранения.