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Тюменцев приглашают на мастер-класс по фотоискусству

Общество, 08:39 20 июля 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Как развиваться в профессии фотографа и работать с коммерческими проектами тюменцы могут узнать во время встречи с профессиональным фотографом Максимом Борисовым. Встреча состоится в мультицентре "Моя территория" 26 июля.

"Когда я начинал изучать фотографию, у меня была каша в голове. Я очень много не понимал. Думаю, что мой мастер-класс поможет начинающим фотографам разложить базовые понятия по полочкам и увидеть картину в целом", - поделился он.

Максим Борисов с 2009 года занимается свадебной и семейной фотографией на коммерческой основе, с 2014 года преподает в фотошколе и школе телевидения, проводит индивидуальные мастер-классы и воркшопы, ведет преподавательскую деятельность по курсу "фотограф-специалист".

Зарегистрироваться на событие можно на сайте. Встреча пройдет в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1), начало в 18 часов 30, вход свободный, пишет "Мегатюмень".

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