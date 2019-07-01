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Улучшена работа детского отделения тюменской поликлиники №17

Общество, 13:13 20 июля 2019

Архивное фото администрации Тюмени

Работа тюменской поликлиники №17 стала более эффективной. Изменения внедрены в рамках проекта "Бережливая поликлиника", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Меньше чем за год сотрудниками удалось повысить эффективность рабочих процессов в детском отделении, что привело к значительному сокращению срока прохождения профилактического осмотра детей в возрасте 1 месяца и 1 года. Если раньше его обычно проходили около 15 дней, то сейчас осмотр займет всего один день в поликлинике.

Этому способствовало, как пишет " АиФ - Западная Сибирь", создание так называемого "ячейкового" способа проведения профилактического осмотра: родителям с детьми теперь нет необходимости ходить из кабинета в кабинет, поскольку осмотр несколькими специалистами проходит в одном месте. Так же для более комфортного пребывания в поликлинике родителей с малышами здесь установлены пеленальные столики, телевизор, по которому транслируются с мультфильмы.

Сейчас рабочая группа проекта "Бережливая поликлиника" трудится над решением третьей задачи проекта –усовершенствованием прохождения профилактических осмотров в образовательных учреждениях и сокращением 2 этапа диспансеризации школьников до 10 дней.

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