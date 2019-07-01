Акция #ДорогиБезДТП продлится до конца июля

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Акции по безопасности дорожного движения на трассах Тюменской области продлятся до конца июля. Мероприятия с участием руководителей органов муниципальной власти, депутатов, ГИБДД, волонтеров, медиков - часть региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в рейдах на заводоуковском участке трассы Тюмень-Омск приняли участие депутаты местной думы Виталий Бертрам и Сергей Безбородов.

Руководитель областной Госавтоинспекции Александр Селюнин, заместитель начальника Главного управления строительства области Андрей Чистяков, руководитель тюменской УГАДН Ространснадзора Александр Дробот проконтролировали работу по организации междугородних перевозок на нескольких автобусных маршрутах на 317-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.

В 2019 году из-за ДТП погибли 55 человек, это на треть меньше, чем годом ранее.