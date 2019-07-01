Три тюменские команды выступят на "Голосящем КиВиНе"

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Фестиваль "Голосящий КиВиН" пройдет в Светлогорске 21 июля. Дата телеэфира пока неизвестна, но, скорее всего, это произойдет в сентябре.

Тюменскую область (включая округа) представят три команды: "Наполеон Динамит" из Тюмени, "Омутинка" из Омутинского района и "Борцы" из Сургута.

"Наполеон Динамит" третий сезон проводит в Высшей лиге КВН, за плечами два "Голосящих КиВиНа". В этом году команду усилили два новых участника: Александр Бурдашев и Лиза Ющук. Итог - "Напы" уверенно прошли в полуфинал.

"Борцы" дебютировали в 2013 году. После перерыва вернулись в лигу. В 2018 году они стали финалистами сезона. Среди их наград есть два "КиВиНа": малый в темном, полученный в 2017 году, и большой в золотом - в 2018-м.

"Омутинка" для зрителей вышки и жюри пока темная лошадка. Это команда Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов. В этом году "Омутинка" является полуфиналистом Центральной Уральской лиги и официальной лиги "Запсиб".

В составе жюри Юлий Гусман, Вячеслав Муругов, Сергей Светлаков, Пелагея, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Семен Слепаков.

Интернет-газета "Вслух.ру" напоминает, что в 2013 году президентский КиВиН получала сборная Тюменской области "Союз".