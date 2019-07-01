Картофельные шарики Fresh Cut начала выпускать агрофирма КРиММ

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В агрофирме КРиММ освоили производство картофельных шариков Fresh Cut - в Упоровском район работает завод по переработке картофеля.

"Это настоящий картофельный премиум-продукт. Причем не надо путать картофельные шарики, которые изготавливаются из пюре с теми, которые изготавливаются у нас нарезным способом. Сейчас уже смело можно говорить, что наши эксперименты по различным способам переработки картофеля удались", - рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.