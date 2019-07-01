В школах Тюменского района откроют центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Восемь центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" заработают в школах Тюменского района в сентябре.

"Точки роста" откроются в рамках федерального проекта "Современная школа". В Тюменском районе они будут работать на базе Богандинских №1 и № 2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской школ.

В "Точке роста" на базе школы поселка Винзили будут проводиться такие внеурочные занятия, как факультативный курс "Офисные приложения", курс "В наномастерской", IQ-лаборатория "О! Эврика!".

В Московской школе запланировали работу лаборатории, предполагающей изучение языка программирования, создание мультфильмов и работу в программе для детей и подростков "Scratch".

Центр в селе Ембаево запустит Школу блогера по направлению "Технология" - школьники будут работать с программами графического дизайна, осваивать 3D-моделирование.

Планируется, что центры будут плотно взаимодействовать друг с другом и другими учебными учреждениями. Всего в Тюменской области будет создано 28 таких центров, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".