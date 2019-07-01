Тюменцев приглашают присоединиться к проекту "Время играть!"

Фото: huffpost.com Фото: huffpost.com

Спортивные настольные игры новус, джаколло, кульбутто, шаффлборд появились в Ленинской окружной организации инвалидов Тюмени.

Активисты организации создали проект "Время играть!" и выиграли грант 120 тыс. рублей на его реализацию.

" Выиграть грант по спортивным настольным играм было моей давней мечтой. В 2007 году были с сыном в Челябинской области, в санатории, и там-то впервые и увидели такие игры. Мечту вынашивала более десяти лет. Она сбылась, мы выиграли грант. Спасибо моим помощникам Анастасии Мячиной и Эльвире Авзаловой, девочки создали прекрасный проект, благодаря которому мы будем играть и объединять активных детей и взрослых", - рассказала председатель Ленинской организации инвалидов Татьяна Косса.

В августе команда проекта "Время играть!" проведет семейный чемпионат по спортивным настольным играм. Проект продлится до октября, сообщает "Тюменская область сегодня".