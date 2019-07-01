Штормовое предупреждение объявлено по югу Тюменской области
Штормовое предупреждение объявлено по югу Тюменской области 22 июля, сообщает региональное управление МЧС.
Это связано с ухудшением погодных условий: в течении суток ожидается сильный ливень, грозы, град, усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.
Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.
Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.
В случае нештатной ситуации звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России "101" или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру "112".