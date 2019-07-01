23 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час родного края "Частица Родины моей".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20-а) пройдет краеведческая игра "Тюмень в названиях и судьбах".

В Тюмени 18 часов 30 минут на уличной площади микрорайона Комарово начнется праздничная программа "Хотим признаться городу в любви…".

Этот день в истории:

В 930 году - рождение старейшего в мире парламента - исландского альтинга.

В 1845 году в России принят манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже пятого класса, а не восьмого, как прежде).

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

В 1934 году в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза №1 получили летчик Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.

В 1941 году газета "Правда" назвала начавшуюся войну Великой Отечественной.

В 1944 году советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием "Багратион".

В 1998 году впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

В 2004 году правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

В 2015 году с помощью телескопа "Кеплер" найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды.