24 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на площади у администрации Тюмени откроется уличная фотовыставка "Город наших побед".

В Тюмени в 15 часов в правительстве региона начнется торжественный прием, посвященный Дню работника торговли.

В Тюмени с 17 до 22 часов в сквере Института наук о Земле ТюмГУ состоится творческий пикник "Точка сбора!".

Этот день в истории:

В 1021 году на Руси был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба - первых российских святых.

В 1901 году пущен первый рижский электрический трамвай. Маршрут пролегал по главной улице города - Александровской - от Александровского моста до Александровских ворот.

В 1938 году изобретен растворимый кофе.

В 1993 году опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок. Силу стал иметь только новый российский рубль.