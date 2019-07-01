25 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района начнется ярмарка вакансий предприятий торговой сферы.

В Тюмени в 11 часов в музее Фонда им. В. И. Муравленко (вход через здание "Роснефти") специально для представителей СМИ к 75-летию Тюменской области будет организована экскурсия в кабинет Виктора Ивановича Муравленко, директор музея Сергей Великопольский расскажет об эксклюзивных экспонатах и этапах освоения Севера.

В Тюмени в 11 часов на набережной в районе Масловского взвоза начнется профилактическая акция #СамоутверждайсяНеНаДороге.

В Ишиме в 14 часов начнется собеседование в формате деловой игры перед открытием нового мультицентра "Моя территория" (ул. Карла Маркса, 36).

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" начнется торжественное мероприятие в честь дня города.

В Тюмени в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся чемпионат и первенство России по летнему биатлону.

Этот день в истории:

В 1826 году казнили декабристов Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Кондратия Рылеева, Петра Каховского.

В 1907 году русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

В 1929 году родился писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин.

В 1930 году принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения.

В 1973 году с космодрома Байконур запущена советская межпланетная станция Марс-5.

В 1978 году в Олдхэме (Англия) родился первый человек, зачатый в пробирке.

В 1980 году умер актер, поэт Владимир Высоцкий.

В 1980 австралийская группа AC/DC выпускает альбом Back in Black, ставший в итоге третьим в списке самых продаваемых в мире.

В 1984 осуществлен первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции "Салют-7".

В 2000 произошла катастрофа сверхзвукового авиалайнера "Конкорд" при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль.