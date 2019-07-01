Тюменцев приглашают на кросс в Затюменском парке

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Кроссовый забег пройдет в в Затюменском парке 28 июля в четвертый раз. Победителей ждут медали и дипломы, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

К участию приглашают мужчин и женщин от 18 лет и старше. Для детей организован отдельный маршрут.

Занявшие первые пять мест в абсолютном зачете на дистанции 15 км, будут награждены дипломами, медалями соответствующих степеней и памятными призами. В абсолютном зачете побеждают участники, первыми пришедшими на финиш.

Основная дистанция кросса – 15 км. Ее участники стартуют в 10 часов. Дополнительная дистанция в 15 км (3 круга-этапа по 5 км) пройдет в формате эстафеты в составе команды из трех человек. Время старта 10 часов 15 минут. Детский забег на 500 м для ребят до 15 лет стартует в 10 часов 30 минут.

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