Впервые день ВМФ отметят в Тюмени у памятника торпедному катеру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День Военно-морского флота в Тюмени впервые отметят у памятника торпедному катеру по адресу: ул. Новгородская, 10, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Торжественное мероприятие пройдет 28 июля в 10 часов.

Вторая часть праздничных мероприятий пройдет с 12 до 15 часов во 2-м Заречном микрорайоне возле памятного знака "Морякам России". В программе – митинг и праздничный концерт, возложение на воду венка, показательные выступления спортшкол Тюмени, соревнования по перетягиванию каната, полевая кухня.

Напомним, памятник торпедному катеру был открыт 22 октября 2018 года в рамках регионального партпроекта "Единой России" "Оружие Победы" – он представляет собой точную копию тех торпедных катеров, что выпускали на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны. Всего завод выпустил 165 катеров, которые внесли большой вклад в разгром врага.