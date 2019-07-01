Творческое наследие Пантелеймона Чукомина представят в Тобольске

| Фото: Музей-заповедник Тобольский во Вконтакте | Фото: Музей-заповедник Тобольский во Вконтакте

Выставка "Чукомин П.П. Творческая летопись", посвященная 145–летию известного тобольского общественного деятеля, художника, поэта и педагога, откроется во Дворце наместника 26 июля в 15 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Проект знакомит с основными этапами жизни и деятельности горячо любящего свой край подвижника искусства, вниманию гостей будут представлены фотографии из семейного архива и богатое творческое наследие Пантелеймона Чукомина из фондов Тюменского музейно – просветительского объединения. Многие из работ мастера будут демонстрироваться впервые. Также в рамках открытия состоится встреча с потомками Пантелеймона Чукомина.

Вход на открытие выставки – свободный.