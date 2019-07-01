Анатолий Голомолзин: биржевые торги сформируют справедливые цены на лес

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Биржевая товарно-сырьевая торговля помогает комплексно повышать эффективность отраслевого рынка в России, - заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин на выездном заседании подкомитета по развитию биржевых торгов лесоматериалами в Тюмени 24 июля.

В частности, представители отраслевых министерств и ведомств Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи во главе с ФАС России обсудили развитие биржевой торговли гослесхоза в регионах Уральского федерального округа.

"Биржевая торговля стала мощным инструментом в развитии конкуренции и экономики в целом. Выход на биржевые торги российских предприятий позволяет повысить цену на лес от пяти и более раз", - сообщил Анатолий Голомолзин.

Он напомнил, что в июне 2019 года в рамках ПЭФ-2019 Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Тюменской области. Динамику торгов в других регионах за последние два года и тенденции развития в Уральском федеральном округе представил управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков. По его словам, к 2019 году объем торгов лесом составил 2 млн 726 тыс. кубов - за год он вырос на 19%. Лидером на биржевой площадке в 2019 году является Красноярский край. Второе место держит Иркутская область, третье место - у Удмуртии, четвертое место занимает Пермский край.

При этом четыре региона России перешли на 100% реализацию государственной древесины на бирже - Красноярский край, Новгородская область, Удмуртия и Пермский край.

"Пока на нашей площадке Тюменская область участвует в торгах нефтепродуктов и природного газа. Мы видим в этом регионе большой потенциал. Использование биржевого механизма даст эффективность в развитии прежде всего лесхоза", - подчеркнул спикер.

Анатолий Голомолзин напомнил, что ФАС России, Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития и СПбМТСБ реализуют совместный план по организации торгов на экспорт.

"Движемся к формированию ликвидности, обсуждаем порядок выделения квот на экспорт леса с использованием биржевых технологий", - сказал Анатолий Голомолзин.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин предложил активно обсуждать на тюменской площадке и повестку экспорта, в частности, с представителями таможенного управления.

Работа по дорожной карте в тюменском регионе уже началась, подчеркнул директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

"Мы заинтересованы в развитии биржевой торговли. Для привлечения к проекту у нас создана дорожная карта. Департамент лесного комплекса региона взялся за ее реализацию", - заверил Николай Пуртов.

Он обозначил основные вопросы, которые в рамках рабочих встреч обсуждают тюменские лесопользователи и предложил представителям СПбМТСБ провести встречу с Ассоциацией лесозаготовителей Тюменской области и общественными организациями.

Развитие биржевой торговли леса и лесоматериалов - приоритетное направление, подчеркнутое правительством страны, заявил начальник отдела управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Антон Агафонов.

Ирина Ромашкина