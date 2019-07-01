26 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на Текутьевском бульваре начнется торжественное возложение цветов, посвященное дню города.

В Тюмени в 11 часов на ул. Семакова, 1 начнется презентация пешеходного маршрута с аудиогидом "Легенды и символы Тюменской резьбы".

В Тюмени в 12 часов у входа в Молодежный театральный центр "Космос" (Республики, 165а) начнется пресс-конференция о двухдневной программе XIV Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц".

В Тюмени в 12 часов на набережной начнется пресс-тур для представителей СМИ, посвященный Всероссийскому фестивалю Экстрим-ЭКСПО-2019.

В Тюменском районе в 15 часов в Центре культуры и досуга "Родник" с. Успенка начнется КВН среди студенческих команд.

В Тюмени в 17 часов в сквере Серебряные ключи начнется игровая программа "Край родной, тебя воспеваю!".

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется пресс-конференция, посвященная проведению IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт-2019".

В Тюмени в 18 часов торжественное открытие благоустроенного двора по ул. Станционной, 38б.

В Тюмени в 18 часов 30 минут у Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется конкурс "Гонки в ползунках".

Этот день в истории:

В 1887 году в Варшаве выходит первый учебник эсперанто (на русском языке).

В 1951 году во время раскопок в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота.

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявлено обвинение в создании и запуске компьютерного вируса.

В 1990 году в США принят закон, запрещающий дискриминацию лиц, зараженных СПИДом.

В 1978 году датский исследователь У. Петерсон обнаружил самую северную землю - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).

В 1995 году представители 15 стран Европейского союза подписали Конвенцию о создании Европола.

В 1998 году в Иллинойсе (США) 246 парашютистов составляют живой круг в небе (мировой рекорд).

В 2005 году первый после крушения "Колумбии" запуск шаттла: в полет отправляется "Дискавери".

В 2010 году в России отменена максимальная разрешенная норма содержания алкоголя в крови водителя.