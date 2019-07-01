Акция с картой "Мир" Запсибкомбанка в "Дочках-Сыночках" продлится до конца лета

| Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во "ВКонтакте" | Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во "ВКонтакте"

Этим летом покупки принесут не только радость, но и выгоду. С картой "Мир" Запсибкомбанка появилась возможность за любую покупку в магазинах "Дочки-Сыночки" получить кэшбэк 7%. Акция действует до конца лета.

Чтобы принять участие в акции необходимо: убедиться в том, что карта "Мир" Запсибкомбанка привязана к программе на сайте privetmir.ru; делать покупки в магазинах сети "Дочки-Сыночки" картой "Мир" Запсибкомбанка; получить кэшбэк 7% обратно на карту!

"Каждый второй клиент Запсибкомбанка, получающий зарплату на карту банка, – владелец карты "Мир". С новой акцией по картам "Мир" Запсибкомбанка, вы можете не только подготовить ребенка к поездке на море или в летний лагерь, но и совершить покупки к предстоящему учебному году. И, что особенно актуально, вы можете дополнительно экономить до 1,25% от суммы покупки (1 бонус=1 рубль) в рамках программы "Бонусы", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.