Моор: в Тюменской области действует эффективная система прокурорского надзора

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Постоянное и конструктивное взаимодействие выстроено между региональным правительством и прокуратурой Тюменской области. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании расширенной коллегии областной прокуратуры.

"По мнению регионального правительства, в Тюменской области действует эффективная система прокурорского надзора. Обеспечен постоянный мониторинг соблюдения законодательства. Сотрудники прокуратуры оперативно реагируют на возникающие проблемы, которые решаются во взаимодействии с органами власти и общественными институтами", - отметил губернатор. Детальный анализ обстановки в регионе свидетельствует о положительной динамике по ряду направлений обеспечения законности и охраны прав граждан.

Более десяти лет в регионе реализуются три важные областные государственные программы: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения" и "Антинаркотическая программа". Они разработаны и реализуются при активном участии областной прокуратуры.

"Несмотря на весь комплекс принимаемых совместных мер, вопросы снижения преступности и гибели людей на дорогах, профилактики преступлений и правонарушений не теряют своей актуальности и требуют постоянного внимания всех органов и уровней власти", - обратился к прокурорам Александр Моор.

Не первый год в Тюменской области реализуется областной межведомственный план мероприятий по снижению преступности несовершеннолетних. Совместные действия приносят положительные результаты. По итогам 2018 года отмечено снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 12,6% по сравнению с 2017 годом.

По-прежнему сохраняет свою актуальность задача по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области, в частности вопрос защиты прав предпринимателей.

"Люди оценивают нашу общую работу и ситуацию в регионе не по данным статистики, а по уверенности в своей безопасности и безопасности своих близких. Обеспечение общественного правопорядка и создание комфортных условий для жизни граждан - наша основная и общая задача. В ближайшие годы нам предстоит масштабная совместная работа по реализации национальных проектов, инициированных президентом России. Все они ориентированы на решение очень конкретных и понятных для каждого человека проблем. Эти приоритеты отражены в нашей региональной составляющей национальных проектов. Они подкреплены и ресурсами областного бюджета. Но добиться успеха и достичь поставленных в нацпроектах целей можно, только объединив усилия всех органов власти и общества", - заявил губернатор.

В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства органы облпрокуратуры в первом полугодии 2019 года выявили более 22,5 тыс. нарушений, сообщил в своем докладе исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 5 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 153 уголовных дела.

В сфере постоянного внимания органов прокуратуры обеспечение своевременной выплаты заработной платы, защита прав участников долевого строительства, соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, реализация национальных проектов, а также безопасность летнего отдыха детей, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону.

В заседании коллегии приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, руководители региональных подразделений правоохранительных и контролирующих органов.

Евгений Бабенко