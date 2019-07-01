  • 25 июля 201925.07.2019четверг
  • USD63,1162
    EUR70,3241
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-западный

Спортсмены и байкеры расскажут тюменцам об ответственном поведении на дороге

Общество, 09:46 25 июля 2019

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Профилактическая акция #СамоутверждайсяНеНаДороге пройдет в Тюмени на набережной в районе Масловского взвоза 25 июля. Начало в 11 часов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Известные спортсмены, общественники, представители молодежных субкультур и байкерского движения призовут молодежь к ответственому поведению на дороге, в противовес самоутверждению и нарушению закона.

В акции примут участие мастер спорта России по гиревому спорту, руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Александр Селюнин, заслуженный мастер спорта России международного класса по спортивной борьбе Евгений Бондарь, руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин, ведущий сноубордист России Алексей Козлов, призер Всероссийских чемпионатов по БМХ-спорту Артем Терентьев, автоспортсмен-дрифтер Максим Шляпников, вице-президент отделения "Сибирь-Запад" Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Анатолий Анисимов и другие спикеры.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожная безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 25.07.2019Студенты из России и США изучат арктическое биоразнообразие в летней полевой школе
10:08 25.07.2019Тюменские автобусы изменят схемы движения в день города
09:46 25.07.2019Спортсмены и байкеры расскажут тюменцам об ответственном поведении на дороге
09:24 25.07.2019Вокалисты Томской филармонии выступят в Тобольске