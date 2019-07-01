РЖД: енотов и неядовитых змей можно перевозить в поездах дальнего следования

| Фото: www.moscowzoo.ru/ | Фото: www.moscowzoo.ru/

Расширился список животных, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования. С июля помимо кошек и собак можно перевозить мелких грызунов, хищников (енотов, норок), неядовитых земноводных и пресмыкающихся, сообщает пресс-служба РЖД.

Полный перечень животных перечислен на сайте ОАО "РЖД".

Также изменились требования к перевозке. Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки.

Для удобства оформления количество заявлений на перевозку питомцев сократилось с четырех до двух, при этом непосредственно в кассе заполняется только лицевая сторона заявления (сведения об отправителе и вид животного).

Напомним, АО "ФПК" ввело услугу перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. В настоящий момент услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска услуги перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4,6 тыс. билетов.