Алексей Чертушкин: росгвардейцы помогут защитить вас и ваше имущество

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более шести тысяч квартир охраняют сотрудники вневедомственной охраны в городе Тюмени. Об этом во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" полковник полиции Алексей Чертушкин.

"Ежедневно на службу в городе Тюмени заступает до 20 групп задержания отдела вневедомственной охраны, которые патрулируют установленные маршруты. В 2018-19 годах краж с охраняемых объектов, в том числе из квартир граждан, не допущено", - добавил он.

Сотрудники вневедомственной охраны руководствуются в своих действиях положениями Федерального закона № 226-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами, четко регламентирующими все действия сотрудников.

"Бывают случаи и неординарного характера. В июле 2019 года в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по городу Тюмени поступил звонок от гражданина, который находился в другом городе. В Тюмени проживает его мама, участник Великой Отечественной войны, инвалид, живет одна. Несколько дней мужчина не мог с ней связаться. И так как на охрану квартиры заключен договор с ОВО по городу Тюмени, он попросил помощи у росгвардейцев. Дежурным было принято решение выехать по адресу и открыть квартиру с помощью дубликата ключей. Пожилая женщина плохо себя чувствовала и ей требовалась медицинская помощь. Сотрудники Росгвардии вызвали медицинских работников", - рассказал Алексей Чертушкин.

В настоящее время для организации надежной охраны с помощью технических средств есть возможность оборудовать любой тип помещений, начиная от кладовой или сейфовой комнаты, в которой отдельным рубежом охраны можно заблокировать даже шкаф или сам сейф и заканчивая периметральной системой охраны, с помощью которой можно организовать централизованную охрану крупного предприятия.

"Единственное условие, которое при этом необходимо соблюсти, – это электрификация передаваемых под охрану помещений, так как техническим средствам охраны для нормального функционирования необходимо наличие доступа к электросети общего пользования. Но в системе сигнализации устанавливается блок резервного питания, даже при отсутствии электроэнергии она продолжит работу", - подчеркнул Алексей Чертушкин.

По его словам, все большую популярность приобретает GSM-сигнализация. В настоящее время имеется техническая возможность организовать централизованную охрану объектов, квартир с помощью радиоканала, сетей сотовой связи стандарта GSM и Интернет, таким образом, наличие телефона в помещении не является обязательным условием.

"Для сохранности имущества можно установить хорошую металлическую дверь, однако в настоящее время лица, для которых является нормой осуществить посягательство на чужое имущество, как правило, неплохо подготовлены, поэтому надежные двери и крепкие замки вряд ли их остановят, максимум, задержат на какое-то время. Смысл же организации централизованной охраны силами подразделений вневедомственной охраны сводится к тому, чтобы еще на стадии преступного замысла предотвратить планируемую кражу, путем проведения комплекса мероприятий по инженерно-технической укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны объекта или квартиры. Благодаря чему мы своевременно предотвратим незаконную деятельность злоумышленников", - добавил Алексей Чертушкин.

Монтаж сигнализации в квартире обойдется около 15 тыс. рублей, а ежемесячная плата составит от 174 до 370 рублей в зависимости от канала связи, по которому поступает сигнал с охраняемого объекта. Почасовая оплата других объектов составляет от 6 до 27 рублей. Срок установки оборудование составит 7-15 рабочих дней. Поставить помещение под охрану можно на любой срок.

"Помимо оснащения объектов техническими средствами защиты, мы устанавливаем кнопку тревожной сигнализации, предоставляем услугу "Мобильный телохранитель", осуществляем охрану объектов постами полиции, обеспечиваем безопасность сопровождаемых грузов", - отметил Алексей Чертушкин.

В завершении он поблагодарил информационное агентство "Тюменская линия" за информативность и посоветовал всем обезопасить себя.

"Наступил период отпусков, злоумышленники не дремлют. Обращайтесь в подразделение вневедомственной охраны, чтобы защитить себя и сохранить свое имущество", - подытожил он.

Ирина Шемякина