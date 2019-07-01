30 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в парке "Заречный" начнется социальная акция, в рамках которой установят информационный плакат, напоминающий о необходимости соблюдать безопасность детей на воде.

В Тюмени в 10 часов в отеле Восток (ул. Республики, 159, зал Юпитер) начнется круглый стол "Государственные услуги ФСС РФ. Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма".

В Тюмени в 11 часов 10 минут от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) стартует пресс-тур на площадку проведения Международных армейских игр-2019.

В Тюмени в 15 часов в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а, 1 этаж, конференц-зал) начнется координационный совет по вопросам развития и поддержки СО НКО в Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется итоговая конференция организаторов и участников проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов "Отцовский meet-up: культура и безопасность".

Этот день в истории:

1759 - родился Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин), один из почитаемых святых Русской православной церкви.

1863 - родился Генри Форд, американский промышленник.

1898 - в Москве торжественно открыта первая городская канализация.

1930 - состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу. Победила сборная Уругвая.

1948 - родилась Ирина Винер - заслуженный тренер России и Узбекистана по художественной гимнастике.

1950 - в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С. М. Кирова.

1964 - завершено строительство первой буровой №500 на Трехозерном месторождении нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

1972 - пущена в строй Красноярская ГЭС.

1987 - завершен полет советского пилотируемого космического аппарата Союз ТМ-2.