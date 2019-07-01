27 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 11 часов начнется празднование 433 дня рождения города:

Городская площадь - фестиваль "Кофе улиц".

площадь 400-летия Тюмени - центральная площадка "Тюмень – город наших побед!", фестиваль уличных театров "Сны улиц", шоу-проект "Битва оркестров".

площадь Солнца - фестиваль "Пикник книг", торжественное открытие Дня языков коренных народов в рамках IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2019, поэтический концерт "Поэзия на языках коренных народов".

ул. Дзержинского - Тюмень мастеровая.

парк Заречный - национальный татарский праздник "Сабантуй".

площадь Борцов революции - программа "Тюмень - город кино" совместно с фестивалем "Ноль плюс".

набережная реки Туры (спуск у кафе 15/86) - Open Air, у моста Влюбленных - фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО".

В Тюмени в 12 часов в сквере "Комсомольский" начнется фестиваль "Парад двойников".

В Тюмени в 13 часов в музее им. Словцова начнется интеллектуальный квиз #Эрудит72.

В Тюмени в центре "Жемчужина Сибири" продолжатся чемпионат и первенство России по летнему биатлону.

В Тюмени в 13 часов на ипподроме (ул. Клары Цеткин, 59) начнутся скачки фаворитов.

В Тюмени в 23 часа начнется праздничный фейерверк "Фантазия огня".

В Увате отметят 390-летие села.

Этот день в истории:

В 1147 году, как указывает повесть "Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы", была основана Москва.

В 1827 году в России было учреждено первое страховое общество.

В 1836 году в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен храм Христа Спасителя.

В 1918 году в России выпущен первый советский государственный фильм - "Сигнал" режиссера Александра Аркатова.

В 1920 году в Москве с Красной площади совершен первый в России свободный полет на сферическом аэростате Анощенко, Куни и Олеринским.

В 1921 году канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин.

В 1922 году была образована Адыгейская автономная область.

В 1944 году советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции.

В 1952 году был открыт Волго-Донской канал.

В 1990 году Верховный Совет Белорусской ССР принял декларацию о государственном суверенитете.