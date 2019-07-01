28 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут у тюменского технопарка начнется флешмоб "Парад красных машин".

В Тюмени в 12 часов на набережной Туры начнутся соревнования по эндуро-кроссу.

В Тюмени с 14 часов в сквере "Комсомольский" продолжится фестиваль "Сны улиц".

В Тюмени в 15 часов в музее им. Словцова начнется велоэкскурсия "Крутящие истории".

В Тюмени с 10 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) продолжит работу выставка "Книга поэта и художника" всероссийского литературного форума ЛИФФТ-2019.

В Тюменском районе на пляже базы отдыха "Верхний бор" желающие смогут сдать нормативы ГТО.

В Тюмени в "Жемчужине Сибири" продолжится чемпионат России по летнему биатлону.

Этот день в истории:

В 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Европу картофель.

В 1851 году впервые в мире было сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

В 1862 году в штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.

В 1858 году отпечатки пальцев были впервые использованы для идентификации личности.

В 1900 году Луи Лэссинг (Коннектикут, США) придумал гамбургер.