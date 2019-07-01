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29 июля - события дня

Общество, 18:00 28 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Историческом парке "Россия - Моя история" откроется выставка "ТюмVR".

В Тюмени в ТюмГУ стартует летняя школа "Иллюминации".

Этот день в истории:

В 1586 году была основана Тюмень.

В 1889 году завершено строительство Никольской церкви в селе Утешево Городской волости Тюменского уезда Тобольской губернии. Церковь строилась на средства купцов Кухтериных.

В 1899 году в Гааге завершилась первая в истории мирная конференция.

В 1942 году в СССР учреждены ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского.

В 1949 году первый регулярный телепрогноз погоды начал транслироваться BBC.

В 1994 году тюменскому писателю, автору более 40 книг, члену Союза писателей России Константину Лагунову присвоено звание почетного гражданина города Тюмени.

В 2015 году Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.

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