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Предметы быта СССР можно увидеть в музее школы №63 Тюмени

Общество, 17:18 27 июля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Музей предметов быта СССР организовали в средней школе №63 Тюмени учителя Татьяна Стрелкова, Ольга Алексеева и Ольга Еликова.

С начала учебного года в музей от школьников и родителей поступило более сотни экспонатов. Среди особо ценных - прялки и веретена XIX века, предметы крестьянского быта, фамильный патефон и дамский ридикюль времен Второй мировой войны. Здесь есть набор чугунных утюгов, фотоаппаратов и радиоаппаратуры, коллекция бижутерии из полудрагоценных камней и чешского стекла, собрания редких виниловых пластинок и елочных игрушек советской эпохи.

На полках музея можно также увидеть сифон для газирования воды, машинку для стрижки волос и электробритву "Харьков", запонки, фильмоскоп и обыкновенные железные бигуди на резинках.

Большинство предметов в музее разрешено брать в руки. Не распространяется это только на солдатские письма. Для них выделена отдельная витрина, которую планируют пополнить новыми экспонатами времен Великой Отечественной войны. Помогут в этом поисковики из других образовательных учреждений и общественных объединений города.

На базе музея организован школьный краеведческий кружок для учеников средних классов. Кружковцы наладили сотрудничество с областной школой юных краеведов "Тюменский следопыт". В период летних каникул продолжают вести поиск и сбор экспонатов для музея. Так недавно музейный фонд пополнился набитым опилками плюшевым мишкой, школьной партой со скамейкой и радиоприемником, с помощью которого советские люди ловили "Голос Америки", сообщает "Тюменская область сегодня".

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# музей , школьники , экспонаты

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