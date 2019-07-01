Омутинский район привлек иностранных туристов-охотников

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Первых иностранных туристов примет расположенный в Омутинском районе спортивно-оздоровительный комплекс "Красный яр" в августе 2019 года. Развивающийся туристический объект осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На территории комплекса находится гостиница на восемь мест, имеется контактный зоопарк, проводятся прогулки на лошадях. Есть возможности для спортивной рыбалки на пруду. Планируем развивать экологический, аграрный и охотничий туризм", - рассказал губернатору хозяин "Красного яра", предприниматель Виктор Барешко.

В хозяйстве имеются арендованные охотничьи угодья площадью более 17 тыс. га, а также вольер для содержания диких животных в полувольных условиях. В данный момент здесь живут более 70 пятнистых оленей, 50 косуль, 50 кабанов, 30 маралов и 10 лосей. Есть и два бизона, но не для охоты. Предприниматель намерен скрестить их с местными коровами, чтобы получить в перспективе новую породу домашнего скота - выносливую, неприхотливую к кормам, морозоустойчивую.

Совместно с Инвестиционным фондом Тюменской области прорабатывается вопрос оказания господдержки на строительство гостевых домов. Кроме того, за счет средств федерального гранта "Начинающий фермер" планируется приобретение поголовья на сумму 3 млн рублей.

Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области поддерживает развитие спортивно-оздоровительного комплекса "Красный яр" и готов принимать участие в информировании населения, продвижении услуг на туристических информационных порталах Тюменской области, организации туристических групп.

"Наш туристический комплекс располагает всеми условиями для семейного досуга и отдыха, а также приема иностранных и российских туристов. В августе к нам приедут две группы иностранных охотников - пять человек из Германии и четверо - из Испании", - сообщил Виктор Барешко. По его мнению, охотничий, экологический и аграрный туризм - перспективное направление развития тюменского бизнеса.

Сегодня в Тюменской области функционируют пять охотничьих угодий, готовых принять туристов. Охота ведется на кабана, медведя, косулю, лося. В зимнее время проводится царская охота на лошадях с русскими гончими. Отметим, что в 2018 и 2019 годах в сфере охотничьего туризма заключено более 50 контрактов о сотрудничестве с иностранными компаниями и свыше ста – с российскими.

"Для развития охотничьего туризма в регионе пока не хватает квалифицированных кадров. Совместно с областным департаментом охотничьего хозяйства мы намерены реализовать образовательный проект по подготовке специалистов", - рассказал Виктор Барешко. Глава региона поддержал эту инициативу.

Александр Моор и глава Омутинского района Виктор Воллерт посадили на территории туристического комплекса "Красный яр" два молодых кедра, положив начало аллее, которая будет символизировать красоту нашей природы и гостеприимство сибиряков.

"Безусловно, мы должны показать гостям, в том числе зарубежным, всю широту нашей души. Ведь самая эффективная реклама - та, что передается из уст в уста. Создание туристического комплекса "Красный яр" - отличная идея. Главное, у предпринимателя есть понимание, как развиваться дальше. Думаю, это хороший пример для подражания. Подобные проекты нужно реализовывать и в других муниципалитетах", - отметил Александр Моор.

Евгений Бабенко