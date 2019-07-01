"Дом.ru" запускает собственное VR-приложение

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Собственное приложение для очков виртуальной реальности запускает телеком-оператор "Дом.ru" первым среди операторов платного ТВ в России. В приложении "Дом.ru Movix VR" пользователь, надевая VR-очки, попадает в виртуальную гостиную с экраном диагональю 150 дюймов. К просмотру на виртуальном экране на этапе бета-тестирования доступно 20 телеканалов, но уже в этом году клиенты "Дом.ru" смогут смотреть в виртуальной комнате телеканалы согласно своему тарифному плану, приобретенные фильмы и подписки.

Пользователь может выбрать, смотреть одному или в компании. Если он укажет, что не хочет смотреть ТВ в одиночестве, то к нему присоединится следующий, кто ответит также. В дальнейшем будет реализована функция просмотра с конкретным пользователем из списка друзей. К одной трансляции единовременно подключается до четырех человек – "аватаров". Пользователи в виртуальной комнате могут общаться друг с другом через микрофон, встроенный в VR-очки, и выбирать каналы для совместного просмотра. Не важно, находятся они в реальности в одном помещении или на разных концах света.

Чтобы пользоваться приложением, понадобятся очки виртуальной реальности и подключение к Интернету. "Дом.ru Movix VR" совместимо с популярными VR-платформами: GearVR, Oculus Go, Oculus Quest, Google Daydream. Управляется приложение при помощи контроллера либо кнопок на самих VR-очках.

Эксперты "Дом.ru" отмечают, что в дальнейшем спектр контента, доступного в приложении, расширится – к концу лета оператор добавит в приложение фильмы, а в недалеком будущем клиенты почувствуют себя полноценными участниками спортивных соревнований и музыкальных концертов.

"Интеграция VR и классического ТВ-продукта дает новые возможности нашим клиентам, а также коллегам – поставщикам контента. Следующий шаг, который мы видим в развитии продукта – трансляция 360-градусного контента. К примеру, уже сейчас на Западе каждый матч баскетбольного NBA транслируется в формате 360°. Эта тенденция будет только усиливаться и в ближайшее время получит развитие и в России. Мы хотим подарить нашим клиентам возможность с друзьями и родными оказаться в первых рядах крупнейших мировых событий и совместно с нашими партнерами реализовать новый способ присутствия на мероприятии здесь и сейчас", - комментирует руководитель направления развития телевидения "Дом.ru" Екатерина Вершинина.

В период beta-тестирования опробовать приложение может любой желающий без дополнительной авторизации, скачать его можно на сайте.

Коммерческий запуск продукта для клиентов "Дом.ru" запланирован на 4 квартал 2019 года.